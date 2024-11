Queda nas doações de sangue para jovem com leucemia preocupa família e amigos

Vanessa enfrenta uma batalha contra a leucemia -

As doações de sangue para Vanessa Thais Scanavacca, 31 anos, uma jovem que enfrenta uma batalha contra a leucemia, estão em queda, e a situação tem causado grande preocupação. No início do tratamento, o apoio foi massivo, com agendamentos de doadores preenchendo duas semanas. No entanto, essa realidade mudou, e agora os agendamentos só estão garantidos até 26 de novembro, o que dá uma margem de apenas sete dias.

Vanessa está em uma fase crucial do tratamento, e a necessidade de doações é maior do que nunca. A família e amigos da jovem estão intensificando os apelos para mobilizar a comunidade.

“Não podemos deixar essa corrente de solidariedade enfraquecer. Cada doação faz toda a diferença para a Vanessa e outras pessoas que dependem de transfusões de sangue,” declarou um dos organizadores da campanha.

As doações devem ser agendadas previamente pelo telefone (16) 3301-6102 do Hemocentro da UNESP de Araraquara.

