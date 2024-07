"Quebrando o Silêncio" vai oferecer vários serviços gratuitos à população no dia 3 de agosto

Quebrando o Silêncio realizado em 2019 - Crédito: arquivo

Acontece no dia 3 de agosto em São Carlos a 9ª edição do evento "Quebrando o Silêncio", um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia que visa conscientizar a população sobre o abuso e a violência doméstica. A programação do dia inclui:

Concentração e Passeata:

8h45: Motociata com saída da Praça Itália em direção à Praça Santa Cruz.

Motociata com saída da Praça Itália em direção à Praça Santa Cruz. 9h20: Concentração de mais de mil pessoas na Praça Santa Cruz.

Concentração de mais de mil pessoas na Praça Santa Cruz. 9h30: Descida em passeata até a Praça Ana Maria Resitano (Praça do Mercado Municipal), local do evento principal.

Atrações na Praça Ana Maria Resitano:

A partir das 9h30: Apresentações do Grupo Vocal Livre, Cantor Pedro Valença e Quarteto Athus de Porto Alegre. Presença de autoridades, como representantes da OAB e Conselheiras Tutelares.

Tendas com serviços gratuitos: Tenda Saúde: aferição de pressão, teste de glicemia, orientação de saúde bucal e psicológica. Tenda da Oração. Tenda da Água (distribuição gratuita). Tenda de Algodão Doce e Pipoca (para as crianças). Tenda dos Aventureiros e Desbravadores. Tenda AMM (exposição de motos). Tenda da OAB (orientação jurídica). Corte de cabelo gratuito. Tenda da literatura (livros e folhetos). Street Store (doação de roupas).

Sorteio de mais de 60 prêmios

Informações Importantes:

Tudo gratuito: Todas as atividades e serviços do evento são gratuitos à população.

Todas as atividades e serviços do evento são gratuitos à população. Local: Praça Ana Maria Resitano (Praça do Mercado Municipal).

Praça Ana Maria Resitano (Praça do Mercado Municipal). Data: 03 de agosto.

03 de agosto. Horário: A partir das 9h30.

Sobre o Projeto Quebrando o Silêncio:

Quebrando o Silêncio é um projeto educativo e de prevenção contra o abuso e a violência doméstica, promovido anualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em oito países da América do Sul, (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai) desde o ano de 2002.

O evento também tem cunho social, com aferição de pressão, troca de maça por um cigarro assim incentivando a pessoa deixar esse vício, corte de cabelos gratuitos, orientação psicológica, orientações dos oito remédios da natureza para a pessoa viver melhor.

A campanha se desenvolve durante todo o ano, mas uma das suas principais ações ocorre no mês de agosto. Este é o “Dia de ênfase contra o abuso e a violência”, quando ocorrem passeatas, fóruns, escola de pais, eventos de educação contra a violência e manifestações na América do Sul.

Para mais informações:

Visite o site: https://www.adventistas.org/pt/mulher/projeto/quebrando-o-silencio/

Leia Também