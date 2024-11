Quatro bares são interditados durante "Operação Moralização" em São Carlos

Compartilhar no facebook

A Policia Militar, com apoio do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, realizou na noite de sábado (23/11) e madrugada de domingo (24/11) a operação “Moralização" em bares e estabelecimentos comerciais.

As equipes da Policia Militar e os fiscais da Prefeitura realizaram a operação com o objetivo de coibir o funcionamento irregular e fora do horário permitido para evitar perturbação de sossego, pancadões e bailes funks.

Nesta operação 20 pessoas foram abordadas e revistadas, nenhum ilícito penal foi registrado.

No total foram 09 bares vistoriados, sendo 4 interditados e 3 proprietários foram orientados a cumprirem o horário de funcionamento.

O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, informou que as operações de fiscalização de barulho e perturbação de sossego em estabelecimentos são acompanhadas e determinada pelo Promotor de Justiça, Sérgio Domingos de Oliveira.

