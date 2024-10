Quarta-feira será mais um dia de calor no interior de SP com temperaturas chegando perto dos 40ºC

Quarta-feira começou com céu sem nuvens em São Carlos -

Quarta-feira (02/10)



Tempo estável com poucas nuvens e sem chuva no estado de São Paulo, na maior parte do dia. No entanto, no decorrer da tarde, haverá aumento da nebulosidade e ocorrências de chuvas com trovoadas isoladas, a partir do oeste e sul do estado, devido à aproximação de uma nova frente fria. Temperaturas elevadas. Para São Carlos não há previsão de chuva e as temperaturas máximas podem chegar aos 36ºC, com sensação térmica beirando os 40ºC.

