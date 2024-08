Quadras poliesportivas do Parque do Bicão recebem nova pintura

Quadras de esportes recebem nova pintura no Parque do Bicão - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Obras Públicas iniciou a nova pintura das quadras poliesportivas do Parque Veraldo Sbampato, mais conhecido como Parque do Bicão. O serviço faz parte da revitalização do local.

Nesta etapa da revitalização do Parque a Prefeitura está investindo R$ 580 mil para a recuperação do piso em pedra portuguesa, do gradil externo, dos portais de entrada, das rampas de acessibilidade, realização de drenagem, de pintura dos alambrados e das quadras, pintura geral das arquibancadas e pisos, reforma da cobertura da marquise, pintura da marquise, reforma dos sanitários e recuperação da academia ao ar livre.

Antes de iniciar a primeira etapa dos serviços a Secretaria Municipal de Meio Ambiente precisou suprimir algumas árvores do local por questão de segurança. No local também foram instaladas três câmeras interligadas à Central de Monitoramento da Guarda Municipal.

O Parque do Bicão está localizado em uma área de preservação permanente (APP), protegida pelo Código Florestal, portanto sempre precisa receber cuidados especiais já que possui diversas áreas para entretenimento e lazer, com quadras poliesportivas, pista de caminhada, playground, academia, extensa área verde e uma nascente.

Todos os anos a Prefeitura de São Carlos investe em melhorias e também em cuidados com a represa. Em 2022 investiu R$ 423.300,79 para recuperar a tubulação da represa do Bicão, no Córrego do Medeiros, devido ao rompimento barragem, o que ocasionou o esvaziamento da lagoa. O rompimento foi provocado por uma erosão no local.

As escadas hidráulicas também foram reconstruídas e realizada a limpeza total da represa. Depois foi feita a recuperação do vertedouro que é uma estrutura hidráulica construída para controlar o nível d'água, permitindo a passagem das vazões escoadas com a máxima eficiência possível sem provocar problemas à estrutura.

O Bicão é um centro de esporte, lazer e cultura com 54.950 m² localizado entre a avenida Cícero Soares Ribeiro e avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino, na Vila Carmem.

