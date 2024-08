Projeto propõe oficializar o "Mês do Empreendedorismo Feminino" em São Carlos

Marquinho Amaral com Paulo Gullo: Proposta para oficializar o Mês do Empreendedorismo Feminino em São Carlos -

O presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, recebeu em seu gabinete na manhã desta quinta-feira (1) o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região, Paulo Gullo, que defendeu a oficialização do “Mês do Empreendedorismo Feminino” em São Carlos, com forma de reconhecer e estimular iniciativas nessa área.

Marquinho destacou a importância da medida e informou que apresentará um projeto de lei na Câmara visando incluir no calendário de eventos a realização de ações mediante parceria do município com entidades locais, entre elas o Sincomércio, para promoção de palestras e debates orientados ao fortalecimento do empreendedorismo feminino. “É uma forma concreta de incentivar, valorizar e acelerar a jornada de mulheres que empreendem ou querem empreender”, afirmou o vereador.

Ele acrescentou que é crescente no país a participação feminina no comando de empreendimentos, especialmente no setor de comércio de bens e serviços e também em São Carlos, onde este movimento pode ser impulsionado, tendo grande impacto no desenvolvimento social e econômico.

Paulo Gullo ressaltou que a iniciativa busca fomentar o empreendedorismo feminino na cidade, com o apoio das entidades que já são parceiras do Sincomércio São Carlos. “Nossa proposta é realizar durante todo o mês do empreendedorismo feminino, diversos eventos e discussões sobre o assunto e fazendo parcerias com grandes entidades, como Fecomércio-SP, Sesc, Senac e com nossa entidade irmã a ACISC”, declarou.

O projeto de lei deverá ser discutido e votado na sessão ordinária desta terça-feira (6).



