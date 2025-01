Projeto propõe experimentos de química e física para estudantes de escolas em São Carlos

“Entre essas temáticas foram abordadas questões de química e física, temas contemporâneos e que atravessassem o currículo que os jovens alunos já têm na escola, algo que acabou por entusiasmá-los, porque tudo isso os afastou da aula tradicional, através de jogos, experimentos e dinâmicas em sala de aula”, pontua o professor. Assim, os universitários puderam ensinar assuntos que os professores têm mais dificuldade de apresentar em sala de aula, como, por exemplo, os experimentos.

As direções e os professores das escolas abrangidas disseram que gostariam de promover mais ações similares ao projeto durante o ano letivo. Os estudantes de graduação da USP em São Carlos também se sentiram satisfeitos com o projeto, pois tiveram a oportunidade de ter um contato prático com as atividades pedagógicas do ensino básico.

“Para esses alunos de graduação foi um primeiro contato com a possibilidade de ministrar uma aula, de assumir uma turma. Então, isso, ao mesmo tempo que gerou um pouco de receio por assumir a responsabilidade de estar à frente de uma turma, também fomentou uma sensação de felicidade pelo sucesso alcançado”, enfatiza o organizador do evento. Ele recorda como todo o processo se desenvolveu com esses alunos de graduação: montar um grupo, escolher um tema e desenvolver o planejamento, que foi validado pelos docentes, montar o plano e, finalmente, realizar uma prévia. “Tudo foi muito bem testado antes de chegar até a escola”, sublinha Herbert.

O projeto terá uma nova edição em 2025, com maior tempo de planejamento. A ideia é estendê-lo também para as escolas municipais, que compõem outro grupo de estabelecimentos de ensino pouco atendido por iniciativas das universidades na região. A ação continuará a atender alunos do ensino fundamental, principalmente aqueles nos anos iniciais. Segundo os responsáveis pela ação, a proposta pode aguçar a curiosidade das crianças pela ciência e fomentar um caminho dos jovens estudantes rumo a uma carreira científica, com as carreiras de ensino superior que as universidades promovem.