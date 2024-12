Projeto na USP São Carlos busca voluntários que possam ajudar jovens participantes a desenvolverem projetos

Inscrições para voluntários estão abertas até dia 10 de janeiro - Crédito: Divulgação

Se você quer contribuir para que mais meninas tenham contato com a área de tecnologia, torne-se uma mentora ou um mentor da sétima edição da Technovation Summer School for Girls. Totalmente online e gratuita, a escola de verão da USP dará oportunidade para que 75 garotas de escolas públicas e privadas de todo o Brasil, de 8 a 18 anos, possam adquirir novos conhecimentos nas áreas de computação, inovação e empreendedorismo.

Para se tornar uma mentora ou um mentor voluntário, basta querer ajudar as jovens participantes a criarem projetos de aplicativos para a web, para celular ou uma solução de inteligência artificial (IA). Além disso, é preciso ter mais de 18 anos e disponibilidade para acompanhar, de forma remota, o trabalho de uma das equipes que serão formadas durante a escola de verão. A comunicação se dará via aplicativos de mensagens como o WhatsApp e por meio de reuniões online, conforme a necessidade de cada grupo. Os voluntários também deverão participar dos encontros online durante 9 finais de semana.

Não é necessário, mas é recomendado, ter alguma experiência na área de tecnologia. O fundamental é ter força de vontade para aprender e para impactar positivamente a vida de várias meninas. Podem contribuir estudantes de graduação ou de pós-graduação, profissionais de áreas de educação, computação, inovação, engenharia, negócios, comunicação e empreendedorismo, por exemplo. Durante a escola, as mentoras e os mentores aprendem em conjunto com suas equipes e as ajudam a superar obstáculos no desenvolvimento dos projetos.

Para se candidatar, preencha, até 10 de janeiro, o formulário disponível neste link: https://icmc.usp.br/e/7dd1b. Caso queira compreender detalhadamente o papel das mentoras e dos mentores, acesse este outro documento: https://icmc.usp.br/e/b878a. Quem contribuir com a iniciativa receberá certificados de 40 horas de atividades de extensão social. Já estudantes de graduação que ingressaram na USP em 2023 ou 2024 poderão receber horas de atividades extensionistas (AEX).

Sobre a iniciativa

A Technovation Summer School for Girls é organizada pelo Grupo de Alunas de Ciências Exatas (GRACE) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. O objetivo da iniciativa é estimular garotas, de 8 a 18 anos, a criarem um projeto e o submeterem ao desafio Technovation Girls.

“Os projetos podem ser de três tipos: um aplicativo para a web, um aplicativo móvel ou uma solução de IA. As submissões no desafio devem ser feitas em formato de um código fonte do aplicativo ou de dados de treinamento do projeto de IA”, explica a coordenadora da escola de verão e do Grace, professora Lina Gárces.

Outro objetivo é mostrar para as adolescentes e jovens que elas podem atuar na área de ciências exatas, ressaltando que a computação precisa de mais mulheres. Saiba mais detalhes da escola de verão assistindo ao vídeo da live de abertura das inscrições da edição de 2024: www.youtube.com/live/uPvAPp2cEpQ. Em 2025, o evento online para as garotas se inscreverem acontecerá no dia 11 de janeiro, sábado, a partir das 14h, por meio do canal do Grace no YouTube.

Leia Também