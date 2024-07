Projeto Laureando promove Bazar para ajudar crianças em tratamento de câncer

No próximo domingo (21) das 16h às 21h na praça da XV, acontece o Bazar Solidário, idealizado pelo Projeto Laureando.

Serão vendidos roupas novas e seminovas: femininas, masculinas, infantis e sapatos. Os valores são de R$ 5 e R$ 10.

Quem comprar acima de R$80, ganhará um brinde.

Toda a renda será revertida para ajudar crianças com tratamento de câncer.

O Projeto Laureando foi criado em 08 de junho de 2023. por uma mãe, Marina, que perdeu a filha Laura. vítima do câncer em 2022.

Ela disse ao SCA que criou o projeto como forma de continuar o legado da filha: " Um Projeto lindo que nasceu do coração de uma mãe como uma forma de ressignificara a dor de devolver a sua filha tão sonhada filha Laura ao céu aos 6 aninhos vítima do câncer neuroblastoma. Ajudar sempre foi uma das características mais lindas da Laura, sempre pediu para o próximo antes dela, queria muito ajudar as pessoas. Então estamos dando continuidade ao legado da Laura" O objetivo desse projeto é fazer com que as crianças em tratamento oncológico, tenham um dia cheio de luz, alegria amor, um dia mágico... longe da rotina exaustiva do hospital, um dia de um sonho realizado é uma experiência inesquecível, transformando dor em sorrisos" disse a mãe.