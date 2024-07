Projeto “Elas na Engenharia” recebe inscrições para nova turma

SIGA O SCA NO

Estão abertas, de 19 de julho a 4 de agosto de 2024, as inscrições de alunas matriculadas na 2ª ou 3ª série do ensino médio regular de escolas da cidade de São Carlos e regiões próximas interessadas em participar do Projeto "Elas na Engenharia".

Oferecido pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC-USP), o projeto visa dar oportunidade para que as estudantes conheçam mais sobre a carreira de engenharia e passem a considerá-la como uma opção para o vestibular e, consequentemente, para sua vida profissional.

As atividades acontecerão nos laboratórios da USP, no segundo semestre deste ano.

No total, são 30 vagas, sendo 50% (15 vagas) para ampla concorrência e 50% (15 vagas) reservadas para candidatas de escolas públicas, incluindo PPI (candidatas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas).

As inscrições devem ser feitas por meio deste formulário.

O edital com todas as orientações está disponível neste link.

