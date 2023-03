Projeto Doando Amor realiza bazar solidário

SIGA O SCA NO

O projeto social Doando Amador irá realizar neste sábado, 25, das 9h30 às 13h, no Studio Mora (rua Hermínio Bernasconi, 955, Vila Prado) – mesma rua do Nosso Lar), um bazar solidário, com roupas sendo comercializadas nos valores de R$ 0,50 a 10,00.

Haverá à disposição dos interessados roupas, acessórios, sapatos e muito mais. Tudo em excelente estado de conservação.

Toda a renda obtida no bazar será revertida em alimentos e fundo para as ações da Páscoa.

Quem puder fazer doações, há ainda um ponto de arrecadação, na Laine Cel, na rua Rafael de Abreu Sampaio Vidal, 1920, em frente ao estacionamento da Cogeb Supermercado.

Mais informações sobre a ação social podem ser obtidas pelo fone (16) 99713-1588, com Michelle.

Leia Também