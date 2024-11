Projeto Diálogos que Conectam realiza evento de encerramento em São Carlos

O Projeto Diálogos que Conectam, iniciativa de formação continuada para professores da rede pública de ensino de São Carlos, realizará seu evento de encerramento no próximo dia 27 de novembro, às 19h, no auditório da EPTV Central.

O encontro marca o fechamento de uma jornada transformadora que buscou fortalecer as competências dos educadores e oferecer estratégias para lidar com os desafios do dia a dia nas escolas.

Desenvolvido pelo Instituto EP e com gestão da Girassol Caminhos Criativos, o projeto contou com a participação de aproximadamente 40 professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Ao longo de 2024, os educadores tiveram acesso a três encontros presenciais, mentorias on-line em grupo e individuais, além de 43 horas de aulas gravadas.

O programa teve como objetivo promover o aprimoramento de práticas pedagógicas e a ampliação de habilidades no campo da Psicopedagogia, com foco em temas como indisciplina, dificuldade de aprendizagem, inclusão e o fortalecimento do vínculo com as famílias dos alunos.

Sob a condução da pedagoga e especialista em comportamento infantil, Gleice Máira Alves, o projeto foi estruturado em pilares como Comunicação Não Violenta, Disciplina Positiva, Educação Socioemocional, Pedagogia Sistêmica e Neurociência. “Participar como formadora do Projeto Diálogos que Conectam é sempre muito gratificante e enriquecedor, pois a cada encontro foi possível ver o desenvolvimento dos professores, o resgate de suas forças e a transformação de seus alunos”, afirma a pedagoga.

O resultado disso tudo é maravilhoso, pois as narrativas de cada um dos professores apontam para uma transformação não só na vida profissional, mas também na vida pessoal”, destaca Gleice.

O evento de encerramento reunirá professores participantes, organizadores e apoiadores do projeto. Durante a cerimônia, será destacada a importância da formação continuada no desenvolvimento da educação pública e no fortalecimento da relação entre escola, aluno e comunidade.

Para Mariana Faria, umas das educadoras que participaram do projeto, a iniciativa é uma excelente oportunidade para que os profissionais da educação possam expandir seus conhecimentos teóricos, refletir sobre sua prática e fazer as adaptações necessárias na prática pedagógica. “O curso e as mentorias individuais contribuíram para além da minha formação profissional. Vou continuar cultivando e colocando em prática na minha vida pessoal e profissional tudo que aprendi”, conclui.

Serviço:

Evento de Encerramento – Projeto Diálogos que Conectam

Data: 27 de novembro de 2024

Horário: 19h

Local: Auditório da EPTV Central, São Carlos

