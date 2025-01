Projeto da nova rodoviária de São Carlos deve ser debatido na Câmara neste semestre

O projeto da nova rodoviária de São Carlos: as margens da Washington Luís com centro comercial e investimentos imobiliários - Crédito: Divulgação

De acordo com fontes ligadas ao governo municipal, já está na Câmara Municipal, o projeto de lei que prevê a PPP (Parceria Público Privado) para a construção do novo Terminal Rodoviário de São Carlos, o Rodoporto, às margens da Rodovia Washington Luís, bem próximo da Universidade Federal (UFSCar).



Depois do aval do Poder Legislativo, o edital de licitação da PPP poderá ser publicado para que as empresas interessadas na parceria se manifestem e a ganhadora inicie os trâmites para a construção do Rodoporto.



O COMDUSC (Conselho de Desenvolvimento Urbano de São Carlos), em reunião realizada em abril do ano passado abril, aprovou, sem nenhum voto contrário, a localização e a modelagem de negócio do Rodoporto.



O presidente da AEASC, Laert Rigo, dá sinal verde para o projeto. “O Rodoporto ou também a nova rodoviária de São Carlos é bem-vindo para São Carlos pois deverá melhorar a conexão entre cidades, trazer melhoria nos serviços de transporte coletivo interurbano, novos empregos e qualificação da área onde será construído. Mas caberá a sociedade fiscalizar e cobrar para que ocorra o sucesso do empreendimento. A AEASC solicita desde o início que a área da atual rodoviária continue sendo um local com uso, seja um órgão municipal, um terminal urbano, uma área comercial”, destaca o geólogo.



“O Rodoporto São Carlos não é mais um empreendimento comum no Município. Deverá incluir um conjunto de inovações e estar à altura do processo e projeto de Cidade Inteligente e Sustentável de São Carlos. Seus equipamentos e seu funcionamento devem estar rigorosamente enquadrados nos processos e metodologias mais avançados da atualidade”, afirma o ex-secretário municipal de Ciência e Tecnologia, professor José Galizia Tundisi.



Do alto de sua experiência como homem público e cientista renomado internacionalmente, Tundisi, garante que o empreendimento dará melhor atendimento à população considerando conforto, acessibilidade, saúde e educação e incluirá avanços tecnológicos significativos nas áreas de energia, meio ambiente, condições sanitárias, equipamentos e funcionamento do Terminal Rodoviário.

ATÉ R$ 1 BILHÃO EMNEGÓCIOS - Fontes preveem que a construção e o funcionamento do Rodoporto poderá gerar até R$ 1 bilhão em negócios no Município. A meta da Prefeitura de São Carlos é implantar uma nova rodoviária sem nenhum investimento direto. O objetivo é a implantação de um novo Terminal Intermunicipal de Transporte Coletivo e de Integração Multimodal de Transportes Rodoviários do Município de São Carlos.



A rodoviária atual já tem mais de 50 anos, está a cerca de dois quilômetros da rodovia, o que inviabiliza que novas empresas rodoviárias ofereçam seus serviços aos são-carlenses, já que o custo de entrada e saída da cidade é elevado e as viagens são morosas com o tempo gasto apenas neste percurso.

Segundo o projeto do Rodoporto, o novo equipamento público será construído pela iniciativa privada em troca da cessão de áreas do entorno onde serão implantados um centro comercial e investimentos imobiliários com construção de prédios de apartamentos.



A Secretaria de Transportes e Trânsito de São Carlos, preocupada com a precariedade da antiga rodoviária, já ultrapassada diante do desenvolvimento de São Carlos, tomou a iniciativa de publicar um Edital de chamamento do PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) para a realização de estudos que viabilizem uma PPP (Parceria Público Privada) que garanta um terminal moderno, prático e eficiente para a Prefeitura de São Carlos.



A empresa ARCO Arquitetura Contemporânea, vencedora do PMI, realizou todo o estudo técnico de viabilidade. A concessão para a empresa vencedora da PPP será de 35 anos. Depois disso, o novo terminal reverterá para a posse da Prefeitura de São Carlos. O projeto é denominado como Complexo do Rodoporto. Os estudos revelam que as obras devem ser construídas num prazo mínimo de um ano e meio.





