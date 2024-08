Programa Ponto de Vista, da TV Câmara, presta homenagem a Rubens Maciel

Programa Ponto de Vista, edição de estreia: Homenagem ao radialista Rubens Maciel -

Após a realização do videocast “Fala Vereador”, que destacou a atuação dos parlamentares, a TV Câmara Municipal de São Carlos realiza sua segunda produção audiovisual, o Programa Ponto de Vista, que será exibido neste sábado (3) às 21 horas no canal 49.3 (TV aberta), canal 20 da NET e canal 31 da Desktop/C.Lig/Telecom e também será disponibilizado na página oficial do Youtube do Legislativo municipal.

O programa inicial aborda a trajetória de Rubens Maciel, patrono do estúdio da TV Câmara, a importância da preservação da memória histórica do município e o trabalho da Fundação Pró Memória de São Carlos. Com apresentação do jornalista Luiz Francisco Francelin, Chefe de Divisão da TV Câmara, o programa tem participação do radialista Pedro Maciel, filho do homenageado, e conta com presenças da historiadora Leila Massarão e do jornalista Cirilo Braga.



“Ponto de Vista” se destina ao enfoque de assuntos relacionados ao cotidiano da cidade de São Carlos e representa mais um passo na produção de conteúdos próprios da TV Câmara em atenção ao acordo de cooperação técnica assinado pela presidência da Câmara Municipal com a Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Rubens Maciel (1935-2017), foi oficializado como patrono do estúdio da TV Câmara por uma Resolução do Legislativo de iniciativa do vereador Marquinho Amaral.



“A homenagem reconhece a trajetória de uma personalidade de ampla atuação em São Carlos, um homem digno,que prestou inestimável contribuição à nossa comunidade como cidadão, pai de família, profissional honrado e vereador dedicado à causa pública”, afirmou Marquinho Amaral.



“É muito justo que o estúdio de TV leve seu nome, como tributo ao grande trabalho que realizou na comunicação em nossa cidade, pois se trata de um espaço para a difusão de informações e discussões que contribuem para o fortalecimento da democracia e para o engajamento da nossa comunidade”, acrescentou.

Rubens Maciel nascido em Rincão, casado com Maria Inês Valvassori Maciel (falecida) e pai de cinco filhos, exerceu diversas atividades em São Carlos. Foi chefe do Grupo dos Engraxates, esportista (fundador e técnico da Escola de Futebol Canarinhos), comissário de menores, cantor, compositor, Policial Militar, radialista, repórter e vereador (na legislatura de 2005 a 2008). Faleceu em 2017, aos 82 anos.



