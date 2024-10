Programa da Electrolux completa 20 anos em São Carlos e já impactou mais de 4 mil crianças da cidade

O programa Educação para um Futuro Melhor completou 20 anos de atividades em São Carlos.. A iniciativa do Electrolux Group oferece a oportunidade para que alunos das redes pública e particular de ensino da cidade conheçam de perto o impacto das práticas sustentáveis no ambiente industrial. Até hoje, quase 4 mil crianças da cidade, entre 8 e 14 anos, já foram impactadas pela ação.

Além de conhecer como são produzidos os eletrodomésticos eficientes da marca, os participantes têm a oportunidades de entender mais sobre sustentabilidade, coleta seletiva e ainda conhecer as diversas ações do Grupo em sua unidade, como a Horta Solidária e o Espaço Verde.

Além do conhecimento adquirido durante a visita às instalações da unidade em São Carlos, as crianças têm a chance de plantar uma árvore, contribuindo para o projeto de reflorestamento da área da fábrica. Nos últimos 20 anos, quase 200 árvores já foram plantadas dentro e no entorno da unidade.

“O Programa Educação para um Futuro Melhor é uma demonstração clara do compromisso do Electrolux Group com o futuro das novas gerações. Receber essas crianças na fábrica e mostrar a elas a importância da sustentabilidade é uma oportunidade de inspirá-las a se tornarem agentes de mudança. Ao longo de 20 anos, o projeto não apenas fortaleceu nossos laços com a comunidade, mas plantou sementes de conscientização ambiental e profissional que podem transformar vidas”, destaca Oscar Neto, diretor da fábrica de São Carlos.

A história que começou com uma visita

A celebração das duas décadas do programa é marcada pela visita de 30 alunos do Colégio São Carlos, uma escola particular da cidade paulista. Tamyris Pietro, que hoje ocupa o cargo de analista de RH na unidade de São Carlos, iniciou sua história com o Grupo anos atrás, também durante uma visita feita através do programa Educação para um Futuro Melhor.

"Quando visitei a fábrica, eu tinha 11 anos e estava na 5ª série, estudando em uma escola pública na mesma rua. Ao entrar na fábrica, fiquei impressionada com tudo que acontecia ali. Lembro-me de uma dinâmica sobre árvores que fizemos em um auditório, seguida de um passeio pela fábrica, que terminou com o plantio de uma muda de árvore. Antes da visita, eu nunca imaginei que poderia trabalhar ali um dia. A participação no projeto abriu novas possibilidades para mim. Acredito que esse projeto tem o poder de ampliar os horizontes de muitas crianças e adolescentes em relação ao seu futuro profissional, promovendo valores como sustentabilidade, melhoria contínua e experiências enriquecedoras que a Electrolux consolidou em mim, além de me inspirar a refletir sobre meu propósito de vida", explica Tamyris.

