Procon SÃ£o Carlos promove Semana do Consumidor com programaÃ§Ã£o especial e celebra 40 anos

Consumidor tambÃ©m terÃ¡ acesso a orientaÃ§Ãµes, legislaÃ§Ã£o e a outros serviÃ§os prestados pelo Procon - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

Em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor, celebrado em 15 de março, o Procon São Carlos, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Justiça, realiza entre os dias 16 e 20 de março a Semana do Consumidor, com ações educativas, fiscalizações e atendimento à população. As atividades serão estendidas à semana seguinte, ampliando o acesso da comunidade aos serviços do órgão e reforçando a importância da defesa dos direitos do consumidor.

Durante a semana, equipes do Procon estarão em campo realizando fiscalizações e orientações ao comércio local, com foco nas normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Uma das iniciativas é o Protocolo Não Se Cale, voltado à prevenção e enfrentamento de situações de assédio e violência em ambientes de consumo.

A programação inclui ainda palestras educativas em diferentes regiões da cidade, com o tema “Direitos do Consumidor”, destinadas a estudantes, idosos e à comunidade em geral, com o objetivo de fortalecer as relações de consumo e orientar os cidadãos sobre como registrar reclamações e buscar atendimento junto ao órgão.

Um dos destaques será a sessão solene em comemoração aos 40 anos do Procon São Carlos, marcada para o dia 19 de março, às 19h, na Câmara Municipal. O evento celebrará a trajetória do órgão e sua atuação na defesa dos consumidores ao longo das últimas quatro décadas.

Na semana seguinte, as atividades incluem:

23 de março: palestra voltada a microempreendedores na Fundação Educacional São Carlos (FESC);

26 e 27 de março: ações de atendimento na Praça do Mercado Municipal para registro de reclamações;

28 de março: ação especial de orientação e renegociação de dívidas para consumidores.

O diretor do Procon São Carlos, Tiago Nonato de Souza, reforçou a importância da iniciativa:“A Semana do Consumidor é uma oportunidade de aproximar ainda mais o Procon da população. Queremos levar informação, fortalecer as relações de consumo e garantir que os cidadãos conheçam seus direitos e saibam como exercê-los. Celebrar os 40 anos do Procon São Carlos é também reafirmar nosso compromisso com a defesa do consumidor e com a construção de uma cidade mais justa e consciente”.

Leia TambÃ©m