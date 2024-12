PROCON São Carlos aponta variação de até 173% nos preços de produtos para as ceias

Panetone - Crédito: Agência Brasil

Levantamento de preços feito pelo PROCON São Carlos aponta diferenças que chegam a 173% entre os produtos que compõe as ceias de Natal e de ano novo. A maior variação encontrada, de 173%, foi no item farofa tradicional Yoki, contendo 400g – em um local o produto foi encontrado por R$ 3,29 e, em outro, por R$ 8,99.



Entre os panetones e chocotones, alguns dos itens mais consumidos nesta época, a maior diferença encontrada foi de 43%. Os Panetones com frutas ou gotas de chocolate, ambos com 400g, da marca Casa Suíça custavam R$ 20,95 em um estabelecimento e, R$ 29,99 em outro.





A equipe de pesquisas responsável pelo levantamento, realizou a coleta de preços de forma presencial no dia 18 de dezembro diretamente nos estabelecimentos dos supermercados: Carrefour, Pão de Açúcar, Serv-Bem, Pane Silvio, Miami, Jaú Serve e Savegnago.



“Foram comparados os preços de 100 itens de diferentes marcas – azeites, bombons, carnes, conservas, farofas prontas, frutas em calda, lentilhas, panetones e chocotones – com o objetivo de oferecer uma referência de preços ao consumidor”, explica o diretor do Procon, Tiago Nonato de Souza.



Comparação São Carlos e São Paulo (Capital) 2022



Na comparação dos produtos comuns entre as pesquisas do município de São Carlos e São Paulo capital, constatou-se que houve diferença positiva de até 18%, para o produto Lentilha seca, marca Camil, com 500g, onde em São Carlos foi encontrado com média de R$ 12,98, já em São Paulo na média de R$ 10,62. Em contrapartida o produto Farofa com cebola Yoki, com 200g, teve sua média apurada de R$ 7,22 na cidade de São Paulo, enquanto aqui o valor médio foi de apenas R$ 4,64, uma diferença de 56%.



Dicas ao consumidor



Planejar o cardápio da ceia, listando os alimentos, bebidas e ingredientes para o preparo ajuda a evitar compras desnecessárias e por impulso.



“O Procon-SP orienta que o consumidor faça uma comparação entre os preços de estabelecimentos e considere a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido, inclusive o preço do frete e prazo de entrega”, recomenda o diretor.



Caso a compra seja online, é importante ler todas as características dos produtos e, antes de efetuar a compra, consultar a lista de sites não confiáveis do Procon-SP – veja aqui

https://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php

Veja o relatório e demais informações e pesquisas aqui:

http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/prefeitura/utilidade-publica/procon.html

Leia Também