Procon de São Carlos divulga pesquisa de preços de material escolar

Procon divulga lista de preços de material escolar -

O Procon São Carlos divulgou nesta sexta-feira (17/01) o resultado da pesquisa de preços dos materiais escolares realizada no comércio local na última quinta (16). O objetivo desse trabalho é orientar os consumidores e garantir práticas justas no mercado. Essas pesquisas analisam a variação de preços entre diferentes estabelecimentos e ajudam os pais e os responsáveis a economizar na compra dos itens escolares, que muitas vezes representam um peso significativo no orçamento familiar.



Na pesquisa foram encontradas variações expressivas entre os preços de vários dos produtos pesquisados. A maior diferença constatada foi de 54% na régua de 30 cm da Waleu, enquanto um local vendia por R$ 3,90 em outro o preço era de R$ 1,79.



A pesquisa foi realizada em cinco estabelecimentos comerciais e apurou o preço de 70 itens, entre eles cadernos, lápis preto, lápis de cor, caneta, cola, giz de cera, papel sulfite, régua, entre outros. Dos itens pesquisados na cidade, 2 apresentavam variação de preço acima de 40%; e 21 apresentavam variação menor ou igual a 20%.



Os levantamentos geralmente revelam variações expressivas nos preços de um mesmo item entre diferentes lojas. “Comparamos os preços de 70 itens, onde notamos que a variação do preço médio do item como Caderno capa dura - espiral - universitário - 10 matérias - 160 folhas em comparação com janeiro de 2024, ocorreu uma redução de 9%, enquanto no item Marca Texto - unidade - Boss Original houve um aumento de 11% em relação ao mesmo período de 2024”, relata o diretor do Procon, Tiago Nonato de Souza.



É essencial saber que na lista de material as escolas não podem exigir a aquisição de qualquer material de uso coletivo, como materiais de escritório, de higiene ou limpeza, por exemplo, conforme determina a Lei nº 12.886 de 26/11/2013.



Na hora da compra, o consumidor precisa estar atento aos preços, que devem ser informados de forma clara e precisa pelo estabelecimento, e avaliar se eventuais promoções, como “pague dois e leve três”, são realmente vantajosas.



Ao efetuar o pagamento, o consumidor deve sempre verificar se o estabelecimento comercial pratica preço diferenciado em função do instrumento de pagamento (dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito e Pix); desde 26/06/2017 está em vigor a Lei nº 13.455, que autoriza a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.

“As escolas não podem solicitar a compra de materiais de uso coletivo, tais como material de higiene e limpeza ou taxas para suprir despesas com água, luz e telefone. Nem exigir a aquisição de produtos de marca específica; determinar a loja ou livraria onde o material deve ser comprado”, alerta o diretor do Procon São Carlos.



As informações completas da pesquisa podem ser encontradas no link

http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/prefeitura/utilidade-publica/procon.html. Qualquer dúvida, o consumidor pode procurar o Procon, localizado na Rui Barbosa, nº 1.190, no centro ou pelo telefone 3419-4510. O horário de atendimento é de segunda a sexta das 8h às 16h.

