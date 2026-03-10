Primeira-dama do Estado visita SÃ£o Carlos e acompanha curso gratuito de banho e tosa do programa Caminho da CapacitaÃ§Ã£o

A primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, esteve em São Carlos nesta terça-feira (10) para acompanhar as atividades do programa Caminho da Capacitação. A agenda incluiu visita à carreta pet instalada no Parque do Kartódromo, onde acontece o curso gratuito de banho e tosa, iniciado na segunda-feira (9), com 45 alunos divididos em três turmas.

Durante a visita, Cristiane destacou a importância da iniciativa, que leva qualificação profissional gratuita para diversas regiões do Estado. “O Caminho da Capacitação é um programa do Governo do Estado, criado pelo Fundo Social de São Paulo, para levar cursos de qualificação profissional gratuitos a todas as regiões. Nós já estamos na 11ª região, com 223 municípios contemplados e quase 10 mil alunos formados. Muitos deles já empregados ou empreendendo. Esse é o objetivo: dar habilidades e ferramentas para que os alunos se insiram no mercado de trabalho e tenham oportunidades de futuro”, afirmou.

Ela também agradeceu o apoio das lideranças locais para trazer o projeto ao município. “Quero aproveitar e agradecer à primeira-dama de São Carlos, Herica, junto com o prefeito Netto, que acreditaram no projeto e trouxeram a carreta para cá. Hoje, em São Carlos, é uma realidade. Esse é um trabalho conjunto entre poder público e sociedade civil, que abre portas e gera empregos”, ressaltou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, Herica Ricci Donato, reforçou que a capacitação é uma das prioridades do órgão. “Um dos objetivos do Fundo Social não é apenas o assistencialismo, mas também a capacitação. A carreta traz conhecimento para que a pessoa consiga exercer a profissão. O curso de banho e tosa é inédito e muito procurado, já que o mercado demanda profissionais qualificados. Saber que o aluno passou por aulas teóricas e práticas facilita sua entrada no mercado de trabalho”, explicou.

O prefeito Netto Donato também destacou a importância da visita e da parceria com o Governo do Estado. “É um dia muito feliz para São Carlos. Receber a primeira-dama Cristiane Freitas pela primeira vez reforça a parceria que já temos com o Governo do Estado e o Fundo Social. Essas capacitações itinerantes têm dado muito certo. O Fundo Social não deve se limitar ao assistencialismo, mas sim investir em ensino e qualificação, para libertar as pessoas da dependência e dar oportunidade de serem livres para empreender ou trabalhar no comércio local”, afirmou.

Também estiveram presentes os deputados estaduais Fabiana Bolsonaro e Capitão Telhada, além dos vereadores Lucão Fernandes, presidente da Câmara Municipal, Thiago de Jesus e Júlio César.

A carreta permanecerá em São Carlos até o dia 20 de março, com aulas nos períodos da manhã, tarde e noite. Ao final da formação, os alunos recebem certificado oficial, ampliando suas chances de inserção no mercado de trabalho.

