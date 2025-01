Presidente do Fundo Social de Solidariedade se reúne com a equipe da Casa Amarela

Crédito: divulgação

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, acompanhada de Ana Claudia Giglioti Françoso, esposa do vice-prefeito Roselei Françoso e da diretora do FSS, Eucimara Jorge Pott, se reuniu na manhã desta quinta-feira (30/01) com a equipe da Casa Amarela “Benedito Pinto dos Santos”, sede do Fundo Social no distrito de Santa Eudóxia.

Eudóxia de Moraes, supervisora da Casa Amarela, recebeu a presidente do Fundo Social e mostrou toda a estrutura da unidade que oferece cursos profissionalizantes, oficinas, repasse de cesta básica para famílias em vulnerabilidade social e cadastradas, agasalhos, cobertas, calçados e disponibiliza outros serviços e orientações para programas sociais.



Herica Ricci Donato disse que pretende diversificar a oferta de cursos no local. “Vamos fazer um estudo para saber o que a população do distrito necessita em termos de capacitação profissional para firmar as parcerias e ofertar os cursos. Além disso, temos a intenção de oferecer cursos para crianças. Enquanto a mãe faz uma capacitação profissional, os filhos, podem fazer, por exemplo, um curso de música”.

A presidente do Fundo Social acredita que com isso nenhuma pessoa vai precisar se deslocar até o centro de São Carlos para se capacitar, facilitando, dessa forma, que mais pessoas participem. “A estrutura da Casa Amarela é muito boa, com salas para aula de corte e costura, cozinha completa para realização de cursos na área alimentícia, com salas para cursos de cabeleireiro, manicure e maquiagem”.

A Casa Amarela é uma importante edificação do distrito de Santa Eudóxia, construído no ano de 1900 para uso residencial. Entre 1937 e 1938 recebeu um tabelionato e um consultório odontológico. O imóvel possui características de transição entre a arquitetura tradicional colonial e a arquitetura eclética. Com pouca ornamentação, os destaques são o telhado bastante conservado, a cimalha e a marcação sobre as aberturas.

Leia Também