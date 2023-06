Prefeitura zera filas de avaliação cirúrgica para hérnia e pedra na vesícula

Aproximadamente seis mil pessoas ainda aguardam pela realização de procedimentos cirúrgicos em São Carlos - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, zerou a fila de espera de avaliação para procedimentos cirúrgicos de hérnia e colecistectomia (pedra na vesícula). O resultado é fruto de parcerias feitas pelo município com hospitais conveniados e com o Governo do Estado, viabilizando a expansão da realização destas e de outras especialidades cirúrgicas nos últimos meses.

Atualmente, são três as frentes de trabalho executadas pela Secretaria Municipal de Saúde no que diz respeito às cirurgias, abrangendo convênios com a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, o Hospital Universitário e uma parceria com o Governo do Estado que, em comum acordo, possibilita a ampliação da capacidade operacional com mutirões em hospitais de cidades vizinhas como o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Américo Brasiliense e Taquaritinga.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Jora Porfírio, a gestão municipal busca que o número de cirurgias mensais seja aumentado também em outras especialidades. “Ampliamos a oferta de serviços em cirurgia e, desta forma, foi possível zerar a fila de hérnia e pedra na vesícula. Na verdade, ainda temos 13 a 15 pacientes aguardando, mas todos foram cadastrados no mês de maio e, no próximo mês, serão convocados. Agora, pretendemos zerar outras especialidades também no segundo semestre e estamos trabalhando para isso, como as negociações para aumento do número de cirurgias mensais de ortopedia em quadril e joelho”, disse Jôra.

De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, cerca de seis mil pessoas ainda aguardam pela realização de procedimentos cirúrgicos em São Carlos. A maior fila é de catarata, seguida pela especialidade ortopedia (articulações como joelho, mão, ombro e quadril) e pelo grupo de otorrinolaringologia (grupos como adenoide, amígdala, nariz e ouvido).

EXAMES

Nos últimos meses, a lista de espera de alguns exames também foi zerada no município. Entre eles, aparecem os exames de cintilografia, mamografia e de espirometria, que foram realizados em hospitais conveniados ou por meio de parcerias e possibilitaram a agilidade do diagnóstico de pacientes tratados em diversas especialidades.

Somente de mamografia, foram ofertados 6.720 exames desde novembro de 2022, bem como a realização de 1.080 cintilografias e 1.074 espirometrias.

