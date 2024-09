Prefeitura vai implantar 1,5 km de ciclovia na Comendador Alfredo Maffei

Comendador irá receber extensão de ciclovia - Crédito: divulgação

Com objetivo de melhorar a mobilidade urbana para pedestres, conquistar ganhos socioambientais, estimular a ampliação do número de usuários do modal bicicleta; reduzir o número de acidentes em vias onde circulam ciclistas, a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, pretende implantar, por etapas, até 2025, cerca de 1,5 km de ciclovia ao longo da Avenida Comendador Alfredo Maffei, no trecho entre a Rua São Paulo e a Rua Elias Miguel Mhirdaui (próximo a rotatória da escola Educativa) em desnível da via pública, separada do tráfego comum. O custo aproximado das obras das três etapas é de R$ 860 mil.

Na primeira etapa será implantada 550 metros de ciclovia e construído o passeio público entre as árvores na Avenida Comendador Alfredo Maffei, no trecho entre a Rua São Paulo e a Rua Major Manoel Antônio de Matos. O valor estimado dessa etapa, sem custos adicionais, é de R$ 148 mil.

A etapa 2 compreende um trecho de 355 metros de ciclovia na Avenida Comendador Alfredo Maffei, entre a Rua Major Manoel Antônio de Matos e a Rua Vicente D´Aquino, a terceira e última etapa, de 575 metros, será a partir da Rua Vicente D´Aquino até a Rua Elias Miguel Mhirdaui. O custo aproximado das etapas 2 e 3 é de R$ 742 mil.

O estímulo ao transporte público, bem como a utilização da bicicleta como um modal de transporte, segue uma tendência mundial que busca propiciar maior equidade no uso da via pública e melhor qualidade de vida, com ganhos sociais e ambientais. Além disso, a discussão sobre os modais de transporte e a implantação da nova política de mobilidade provocam maior conscientização sobre o tema.

O secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Will Marques, explica que quando a Prefeitura fez as obras de recapeamento na Avenida Comendador Alfredo Maffei, no trecho entre a Rua São Paulo e a rotatória da escola Educativa, o local tinha uma ciclofaixa, uma delimitação no asfalto com área de estacionamento com tachões no solo pintados de vermelho, retirado com o recape, o que gerou questionamento por parte dos ciclistas sobre o que seria feito no local.

“A Resolução Contran n.º 973 de 18 de julho de 2022 – MBST VIII Sinalização Cicloviária, regulamentou que a ciclofaixa na pista de rolamento pode ser utilizada em via arterial ou coletora com velocidade de até 50 km/h; e, portanto, não é possível implantar ciclofaixa na Avenida Comendador Alfredo Maffei com velocidade de 60 km. Fizemos um projeto para o futuro Parque da Chaminé indo até a região da Educativa, vamos implantar em três etapas uma ciclovia que não fica no mesmo nível do asfalto sobre a calçada. Vamos fazer um projeto executivo e criar uma ciclovia semelhante a existente na região do SESC, ela já está projetada e vamos empenhar os recursos para a implantação ainda em 2024”, detalhou o secretário Will Marques

Will Marques disse, ainda, que a ciclovia será implantada por etapas porque envolvem custos adicionais. “Na primeira etapa será feita a ciclovia e o passeio público entre as árvores. Na segunda etapa, após a Rua Major Manoel Antônio de Matos temos o problema do rio ser rente à marginal, neste caso vamos fazer contenções em concreto e gabião com 15 ou 20 metros de largura e, portanto, temos que licitar as fases 2 e 3 que devem ser concluídas em 2025”, finalizou.

Leia Também