Prefeitura traz carreta móvel para curso de metrologia na praça do Mercado

São Carlos receberá a Carreta Móvel com o Curso de Metrologia na Praça do Mercado Municipal, dos dias 21 de agosto à 18 de setembro, em 3 períodos, manhã das 8h às 12h10, tarde das 13h às 17h10 e noite das 18h às 22h10. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, e o Governo do Estado, por meio do programa Qualifica SP.

No curso de Metrologia Básica, os alunos aprendem os princípios de medições, essenciais para garantir precisão e confiabilidade em diversos processos industriais e laboratoriais. O curso abrange tópicos como unidades de medida, instrumentos de medição (régua, paquímetro, micrômetro, etc.), técnicas de calibração e verificação, além da interpretação de tolerâncias e especificações.

Os alunos também desenvolvem habilidades para realizar medições com precisão, analisar e registrar dados, entender a importância das normas e padrões metrológicos, e aplicar esses conhecimentos na solução de problemas práticos em diferentes contextos industriais.

As inscrições já estão abertas pelo site www.alunos.cettpro.sp.gov.br/novo-emprego, com o mínimo de 20 alunos por turma. É necessário ter cadastro e acesso ao site gov.br, ter acima de 16 anos e ensino fundamental.

Outras informações podem ser obtidas na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, localizada na avenida São Carlos, nº 1.839, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

