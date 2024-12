Prefeitura sorteia R$100 mil pelo programa “Nota Fiscal Legal”

Dinheiro - Crédito: SCA

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Receitas e Rendas, realizou, na manhã desta quinta-feira (19/12), o sorteio de prêmios do programa “Nota Fiscal Legal”. Foram sorteados dez prêmios de R$5 mil e um prêmio de R$50 mil pela premiação especial de Natal.

O Nota Fiscal Legal é um programa com sorteios de prêmios em dinheiro para as pessoas físicas que solicitam a nota fiscal eletrônica de prestação de serviços. Tem o objetivo de estimular o exercício da cidadania e o combate à sonegação, gerando mais recursos para investimentos em melhorias para a população. Usuários de todo e qualquer serviço – como manutenção e instalação em geral, construção civil, saúde, educação, cursos, academias, cuidados pessoais e estética, serviços veterinários e pet shop, segurança, estacionamento, funilaria, entre outros – podem trocar as notas fiscais emitidas por cupons para concorrer a prêmios.

O secretário-adjunto de Receitas e Rendas, Marcio Faustino, enfatiza que o prêmio é uma forma de beneficiar os contratantes de serviços do município, isto é, as pessoas físicas que pedem nota fiscal de serviços. “As pessoas físicas que contratam qualquer serviço em nossa cidade devem pedir a nota fiscal. Para cada nota de serviço, o contribuinte troca por um cupom para o sorteio. E, ao pedir a nota e se cadastrar gratuitamente no programa Nota Fiscal Legal, automaticamente concorre a prêmios bimestrais. São 20 prêmios de R$1 mil a cada dois meses. Hoje, estamos fazendo o sorteio especial de Natal, com dez prêmios de R$5 mil e um prêmio de R$50 mil”, disse Faustino.

O sorteio é voltado apenas para pessoas físicas contratantes, sendo que o cadastro da nota deve ser feito no site: www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/fazenda-seu-dinheiro/169977-nota-fiscal-legal.html. É fundamental manter os dados pessoais atualizados para que a Prefeitura possa localizá-lo se for sorteado.

