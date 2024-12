Prefeitura recupera e limpa áreas atingidas pela chuva

Chuva forte causou transtornos em São Carlos - Crédito: Divulgação

A chuva forte que atingiu a cidade neste sábado, 21, causou alagamentos e exigiu rápida resposta de diversos setores da Prefeitura. Até a meia noite do sábado foram 45.4 mm. Na sexta-feira, 20, já haviam sido registrados 34.80 mm, segundo a Defesa Civil.

Funcionários da secretaria de Serviços Públicos, inclusive da empresa que começou os trabalhos essa semana, do Saae, de Obras, Guarda Municipal e da própria Defesa Civil agiram para retomar as condições normais nos pontos atingidos. “Temos mais de 50 pessoas atuando desde o sábado à noite, identificando os locais e atuando para a limpeza e também desobstrução de bocas de lobo, que acabaram causando alagamentos”, explica o secretário de Serviços Públicos, Marcelo Targas.

As equipes vão atuar durante todo o domingo, além de manter o alerta para novas chuvas. A Defesa Civil mantém o alerta, mas com previsão de menor intensidade. “É importante que possamos identificar e atuar nos pontos em que houve interrupção da passagem da água para que não tenhamos novos transtornos”, afirma Marcelo Targas.

As equipes também entregaram lonas em uma residência e um ponto comercial que precisaram de atendimento.

Outro ponto importante foi o funcionamento das obras de combate à enchentes realizadas na cidade nos últimos anos. O secretário de Obras Públicas, Leonardo Lázaro Silva destacou o escoamento da água na rotatória do Cristo, até o viaduto da Rumo, o piscinão da Travessa 8, na Vila Prado e as intervenções na área do CDHU. “O conjunto de obras já está garantindo que a cidade tenha cada vez menos transtornos e impacto com alagamentos. O volume alto de água em pouco tempo mostra que com as obras que a Prefeitura já tem planejadas caminhamos para resolver em definitivo as enchentes”, destaca o secretário.

Leia Também