Prefeitura recebe novos kits de uniformes escolares

Novos uniformes escolares - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, recebeu nesta segunda-feira (29/01), o primeiro lote dos uniformes escolares que serão entregues para os alunos da rede municipal de ensino.

No total serão entregues 159 mil peças de uniformes para 17 mil alunos da rede, um investimento de R$ 5,4 milhões via Consórcio Intermunicipal da Região Central do Estado de São Paulo (CONCEN), com recursos do próprio município. Todas as 62 unidades escolares vão receber as peças que serão distribuídas para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A distribuição será realizada por cada unidade escolar desde os primeiros dias de aula. A intenção é que até o final de fevereiro todos os alunos já tenham recebido os novos kits.

O kit é composto por camisa escolar manga curta (39 mil peças) camiseta escolar regata para as atividades de educação física (20 mil peças), bermuda masculina (20 mil peças), camiseta escolar manga longa (20 mil peças), bermuda feminina (20 mil peças), jaqueta escolar (20 mil peças) e calça escolar (20 mil peças).

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, explicou que é necessário ter um pouco de paciência na entrega dos uniformes porque o volume é grande e as equipes da SME estão separando as peças por kits para entregar aos alunos até o final de fevereiro.

“O uniforme escolar não é só bonito, ele significa segurança, igualdade, isonomia e principalmente a uniformização das nossas crianças, por isso é com muito prazer que recebemos os uniformes para iniciar o ano letivo 2024 com tudo preparado e organizado”, disse.

Netto Donato, secretário de Governo, lembrou que a área da Educação sempre foi prioridade no governo do prefeito Airton Garcia. “Tanto que também estamos reformando, ampliando e construindo novas unidades escolares”, frisou Netto.

Vale lembrar que os recursos disponibilizados para a aquisição dos uniformes não são contabilizados nos 25% obrigatórios de investimento na educação.

Fonte: Assessoria de imprensa

