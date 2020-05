Prefeitura realiza substituição da tubulação em trecho da avenida Francisco Pereira Lopes

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, iniciou na manhã desta segunda-feira (11/05), a obra para substituição da tubulação na avenida Francisco Pereira Lopes na esquina com a rua Drº Lauro Corsi.

Esta é mais uma obra de recuperação dos estragos deixados pelas últimas chuvas que castigaram a cidade e que estão sendo realizadas com recursos da própria Prefeitura, ou seja, sem ajuda do Estado ou da União. Somente esses serviços vão custar aos cofres públicos R$ 200 mil.

A obra está sendo realizada na avenida Francisco Pereira Lopes no sentido do Terminal Rodoviário e o trânsito estará operando em meia pista nessa região durante os trabalhos. “Pedimos a compreensão de motoristas e pedestres, mas a obra é necessária em virtude do colapso das nossas galerias de águas pluviais durante as chuvas de janeiro e fevereiro desse ano. Como não recebemos recursos externos para obras emergenciais contra enchentes, somente agora o município conseguiu iniciar esse trabalho”, explica Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos.

A Secretaria de Serviços Públicos também está trabalhando no desassoreamento e drenagem dos córregos. A contenção dos taludes para segurar a erosão é outro serviço que já teve início, além da drenagem e recuperação de galarias pluviais, construção de novos muros e colocação de grades metálicas na beira dos córregos.

Outra obra que já está sendo contratada é para a recuperação das galerias e do leito do córrego da rua São Paulo, na região do novo Fórum, um investimento de mais R$ 650 mil.

Em janeiro desse ano choveu 561.1 mm, sendo que a média dos últimos 15 anos era de 250.5 mm para o primeiro mês do ano; em fevereiro choveu 570.8 mm, a média sempre foi 196.3 mm.

No total o município vai investir, com recursos próprios, R$ 2 milhões em obras de recuperação dos estragos causados pelas enchentes.

