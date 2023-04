Prefeitura realiza o acolhimento de 18 novos vigias que irão atuar em escolas

Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio das secretarias municipais de Gestão de Pessoas e de Segurança Pública e Defesa Social, recepcionou 18 novos vigias que foram convocados para a função via concurso público e passam a fazer parte do quadro de servidores da Guarda Municipal. O evento aconteceu na manhã desta segunda-feira (17/04), no Paço Municipal.

Ao longo da semana, estes novos servidores passarão por um treinamento para conhecer melhor os protocolos e normas inerentes à função dentro da própria Guarda Municipal antes de efetivamente assumirem seus postos. Eles terão prédios públicos municipais – principalmente as escolas – como local de trabalho, a fim de aumentar a segurança do patrimônio público e das pessoas e evitar furtos.

Segundo a diretora do Departamento de Coordenação da Carreira da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, Flávia Floriano, a chegada destes servidores supre uma necessidade antiga do município. “A Prefeitura não fazia concurso público para vigia desde 1996 e, por isso, o quadro estava bem defasado. No ano passado, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social trouxe esta demanda para nós e agora estamos realizando a contratação dos servidores que foram aprovados no concurso público. Estamos com 18 servidores já integrados e, nos próximos dias, mais um será convocado, podendo mais profissionais serem chamados em breve conforme a necessidade”, destaca Floriano.

Já Samir Gardini, secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, relatou a relevância da chegada destes colaboradores ao esquema de segurança. “Estes vigias seriam alocados em alguns pontos que precisamos, mas, neste momento, serão utilizados nas escolas, pois entendemos que temos que dar toda a proteção no ambiente escolar até com que a gente consiga ter uma melhor estrutura nestes próprios municipais. Com o treinamento e instrução que faremos, estes servidores terão o conteúdo apropriado para exercerem a profissão já na próxima semana”, explica Samir.

Participaram também da recepção e acolhimento dos novos servidores o vice-prefeito Edson Ferraz, o comandante da Guarda Municipal, Michael Yabuki, a vereadora Raquel Auxiliadora e o vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais (SINDSPAM), Lucinei Custódio.

