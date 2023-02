Prefeitura realiza nova etapa de castração de animais domésticos

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Defesa Animal da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, realiza neste fim de semana, dias 11 e 12 de fevereiro, mais uma etapa de castração de animais domésticos (cães e gatos) em unidade móvel.

Desta vez a unidade móvel de castração será instalada Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Olivia Carvalho, localizada na avenida Regit Arab, nº 1.100, no Cidade Aracy. O horário de atendimento será das 7h às 16h. Serão castrados no total 400 animais que já estavam agendados no CADPETSãoCarlos, sistema online para agendamento das cirurgias de castração que funciona através do link http://servico.saocarlos.sp.gov.br/canil.

Os tutores dos animais cadastrados no CADPETSãoCarlos receberam a confirmação com a data, horário e local da cirurgia por e-mail e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento também fez contato via telefone. Os animais devem estar em jejum e os tutores devem levar documentos pessoais.

De acordo com o secretário de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho, a meta e castrar 8 mil animais em 2023. “Os procedimentos cirúrgicos de castração são realizados em base móvel, toda equipada e com profissionais habilitados com reconhecimento dos órgãos oficiais”, garante o secretário.

Além da castração, a equipe realiza avaliação física, chipagem, orientação e conscientização sobre a posse responsável de animais domésticos.

