Prefeitura realiza demolição de imóvel abandonado usado por usuários de drogas no Boa Vista

Imóvel sendo demolido - Crédito: PMSC

A Prefeitura de São Carlos realizou a demolição de um imóvel abandonado na Rua Martin Luther King, no bairro Boa Vista. A ação foi conduzida por uma força-tarefa que envolveu o Departamento de Fiscalização da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, a Secretaria de Conservação e Qualidade Urbana, além da Defesa Civil, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, atendendo denúncias de moradores locais e do Ministério Público do Estado de São Paulo. O imóvel estava sendo utilizado por usuários de drogas.

De acordo com o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, o local já apresentava graves sinais de deterioração, acumulava lixo tanto no interior quanto na calçada e era alvo de sucessivos incêndios. "Havia denúncias de abandono e presença de vetores de doenças, especialmente ratos e escorpiões, que colocavam em risco a saúde dos moradores da região. A intervenção foi necessária para evitar problemas ainda maiores", explicou Penela.

O diretor da Defesa Civil, Pedro Caballero, também avaliou a estrutura do imóvel e constatou seu estado avançado de degradação, com trincas nas paredes e na laje, além da ausência de portas e janelas, o que aumentava o risco de desabamento.

Antes da demolição a Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura notificou o proprietário do imóvel sobre as condições da edificação e os riscos que ela representava. No entanto, como não houve cumprimento dos prazos administrativos estabelecidos, a Prefeitura realizou a demolição em prol da segurança e da saúde pública. "A decisão foi tomada para proteger os moradores e restabelecer a ordem, a moralidade e a segurança na região", afirmou André Ricardo Zambon, chefe de Fiscalização de Obras.

O promotor de Justiça Flávio Okamoto acompanhou o processo e reforçou a importância da medida para a preservação do bem-estar da comunidade.

Além da demolição, o local foi devidamente limpo, garantindo mais segurança e qualidade de vida para os moradores do bairro Boa Vista.

