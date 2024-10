Prefeitura realiza demolição de imóveis abandonados e com risco de queda

SIGA O SCA NO

10 Out 2024 - 15h50 Por Da redação

Imóvel é demolido - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio de uma força tarefa das secretarias de Segurança Pública e Defesa Social, Cidadania e Assistência Social, Transporte e Trânsito, Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Defesa Civil e Guarda Municipal, atendendo uma denúncia de moradores da Vila Marina, Vila Marcelino e do vereador Marquinho Amaral, demoliram nesta quinta-feira (10/10), dois imóveis abandonados localizados nas ruas Francisco Maricondi e Amadeu Amaral. Os locais estavam sendo utilizados por moradores em situação de rua e usuários de drogas.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Samir Gardini, além de invadido, os imóveis já deteriorados, eram alvo de denúncias de perturbação de sossego por também ser ponto de usuários de drogas. “As duas edificações apresentavam risco de queda. Além disso, a cada dia estava sendo ocupada por um número maior de moradores em situação de rua e usuários de drogas. A intervenção foi necessária para evitarmos um risco ainda maior", explicou Gardini.

Segundo análise realizada pelo diretor da Defesa Civil, Pedro Caballero, as edificações além de rachaduras, trincas, já apresentavam risco de colapso.

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, por meio do Departamento de Fiscalização, notificou o proprietário sobre a situação do local e o risco que imóvel poderia causar. Como não houve o cumprimento dos atos e prazos administrativos pelo proprietário do imóvel, a bem da segurança pública e saúde pública, a demolição foi realizada", relatou o chefe de Fiscalização de Obras, André Ricardo Zambon.

O trabalho de acompanhamento dos moradores em situação de rua que frequentavam o local na rua Francisco Maricondi foi realizado pela Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social.

O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, informou que a demolição e a limpeza foram necessárias para restabelecer a ordem, moralidade, segurança e saúde pública aos moradores do bairro.

