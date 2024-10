Prefeitura oferece cursos de introdução a informática e de banho e tosa

Banho e Tosa - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) está oferecendo gratuitamente cursos de formação profissional nas áreas de informática básica e banho e tosa.

O curso de banho e tosa será realizado de 14/10 à 21/11, a Turma 1 terá aulas de segunda a quarta-feira das 18h15 às 22h15 e oferece 5 vagas. Para a Turma 2 as aulas acontecem as terças e quintas-feiras das 18h15 às 22h15h, também com 5 vagas. As aulas serão na Clínica Patas de Diamante, localizada na Avenida Sallum, nº 208, na Vila Prado.

Já a formação em informática básica oferece 20 vagas, o curso acontece de 10/10 à 13/12 com aulas as terças e quintas-feiras das 18h30 às 21h no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), na Rua 9 de Julho, n° 1.194, no centro. Para participar é necessário ter 15 anos e ter ensino fundamental.

As inscrições para qualquer curso devem ser feitas na Casa do Trabalhador, localizada na Avenida São Carlos, nº 1.839, no centro até 09/10. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3374-1750.

Leia Também