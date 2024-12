Prefeitura Municipal alerta sobre o "golpe do e-mail"

Compartilhar no facebook

Através de nota divulgada pela assessoria de imprensa, a Prefeitura de São Carlos informou nesta quarta-feira, 4, que o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano não envia e-mail relativo a irregularidades no alvará de funcionamento de empresas.

Desta forma, quem receber mensagem solicitando a regularização do débito, através de um link, não deve clicar nesse link porque trata-se de golpe.

A Prefeitura ressalta, ainda, que inclusive o brasão que consta na mensagem não é do município de São Carlos e que não mantém no quadro de servidores nenhum José Carlos – Gestor de Licenciamento e Fiscalização. A mensagem é fake, não caia no golpe!

