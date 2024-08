Prefeitura libera trânsito em novo corredor de ônibus na avenida São Carlos

Trânsito em corredor foi liberado - Crédito: divulgação



A Prefeitura de São Carlos, via Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, liberou no fim de semana o tráfego de veículos de um trecho do novo corredor de ônibus da Avenida São Carlos entre a Rua Bento Carlos e a Rua Conde do Pinhal. Além da troca de pavimento por concreto, trechos da Avenida São Carlos, na região do Mercado Municipal, entre as ruas Geminiano Costa e Treze Maio, receberam o serviço de recapeamento.

Novos trechos serão liberados nos próximos dias, sempre a medida em que tiverem concluída a secagem e cura do concreto e troca da capa asfáltica, última etapa antes da liberação da via.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas estão sendo investidos R$ 12.625.962,23 com o objetivo de adequar o pavimento ao tráfego pesado dos ônibus que fazem o transporte coletivo da cidade. A Prefeitura conseguiu os recursos junto a Desenvolve São Paulo, agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. No total serão executadas, entre pavimento rígido e semirrígido, a troca de aproximadamente 34 mil metros quadrados.

“Todas as faixas desses trechos da Avenida São Carlos, entre a Rua Bento Carlos e Conde do Pinhal já estão liberadas. O estacionamento também voltou”, explica Leonardo Lázaro, secretário de Obras Públicas.

As obras de troca de pavimentos começaram pela avenida Bruno Ruggiero Filho, no trecho próximo na rotatória do shopping, seguiu para a rua Dona Alexandrina, trechos entre as ruas XV de Novembro e 7 de Setembro; entre as ruas Conde do Pinhal e Jesuíno de Arruda, com grande tráfego de ônibus, seguiu pela Avenida São Carlos, local onde foram refeitos os pavimentos desde a rua Bento Carlos, passando pela Geminiano Costa, Jesuíno de Arruda, Treze de Maio, devendo chegar na rua 28 de Setembro; rua Eugênio de Andrade Egas até a rua Cesar Ricome.

Confira o cronograma de interdições nos trechos que ainda a obra não foi concluída:

- 22/08 a 23/08: Avenida São Carlos entre Conde do Pinhal e 7 de Setembro (interdição total - troca do pavimento asfáltico);

- 26/08 a 29/08: Rua Bento Carlos entre Avenida São Carlos e Episcopal (interdição total - corredor de ônibus);

- 21/08 a 05/09: Rua Dona Alexandrina entre Geminiano Costa e General Osório (interdição total - corredor ônibus e troca do pavimento asfáltico);

- 05/09: Rua Bento Carlos entre Avenida São Carlos e Episcopal (interdição total - troca do pavimento asfáltico);

- 05/09 a 06/09: Rua Dona Alexandrina no cruzamento com Geminiano Costa (interdição total - troca do pavimento asfáltico);

- 02/09 a 04/09: Avenida São Carlos entre 7 Setembro e XV de Novembro (interdição total - troca do pavimento asfáltico);

- 24/08: Dona Alexandrina entre Avenida Dr. Carlos Botelho e 28 de Setembro (interdição parcial corredor de ônibus e troca do pavimento).

