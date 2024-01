Prefeitura irá executar obra de combate às enchentes no loteamento Valparaíso II

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, contratou, via processo licitatório, modalidade tomada de preços, uma empresa de engenharia para adequação e ampliação do vertedouro, recuperação ambiental e tomada d´água na prainha do Encontro Valparaíso II. A ordem de serviço já foi emitida e a obra será executada pelo custo de R$ 1.250.323,97, com prazo de execução de 90 dias.

A área de intervenção que está localizada na área rural do município de São Carlos e o corpo d’água e leito do Córrego do Galdino, que se encontra em parte no Loteamento de Chácaras Valparaiso, vem sendo monitorada desde fevereiro de 2023, por conta das fortes chuvas que aconteceram naquele ano.

Segundo o secretário municipal de Obras Públicas, João Muller, a intervenção é crucial no combate às enchentes naquela região. “O Córrego do Galdino, na região do Valparaíso II, tinha um canal em alvenaria que interligava as águas do lago principal para um secundário e, devido ao aumento de volume das águas das chuvas, esse canal acabou se rompendo, causando uma grande erosão e a degradação da área no seu entorno. Contratamos então um projeto executivo, vencido por uma empresa de São Paulo, e conseguimos junto ao Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) a autorização da outorga para a execução da obra. Com a licitação, será construído um novo vertedouro com uma passagem maior de água, além da recuperação ambiental na área erodida, ou seja, é mais uma obra de combate às enchentes com investimento do próprio do município”, explica o secretário de Obras Públicas.

A intervenção proposta engloba a adequação de um vertedouro existente do lado direito do barramento e a construção de um vertedouro novo, que, aliados, garantirão a vazão necessária. Além disso, será executada uma tomada d’água do lado esquerdo do barramento e realizada a recuperação ambiental da área degradada por erosão. A obra também é autorizada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

