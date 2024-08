Prefeitura investe mais de R$ 16 milhões em pavimentação de vias

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Programa Nossa Rua, uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo para a realização de obras de pavimentação, drenagem e recapeamento asfáltico, um investimento total de R$ 19.631.858,02, sendo R$ 12.000.000,00 com recursos do munícipio e R$ 7.500.000,00 com repasse do Estado, já finalizou a cobertura asfáltica de nove importantes vias da cidade.

Neste momento a empresa contratada pela Prefeitura, via processo licitatório, está pavimentando a Rua Alessandro Di Salvo, no Jardim Novo Horizonte (2.400 m²), um investimento de R$ 475.730,88. A Prefeitura também está finalizando a pavimentação da Avenida Paulista, no Jardim Paulista, e o prolongamento da própria Avenida Paulista até a Avenida Tancredo de Almeida Neves (3.562,57 m2), investimento de R$ 2,2 milhões.

Já foram investidos até o momento mais de R$ 16 milhões entre obras de pavimentação, drenagem e passeio público da Avenida Bela Cintra, no distrito de Água Vermelha (área de pavimentação 3.412,50 m²), Rua Sebastião Ramos, no Tutoya do Vale (11.250,00 m²), Rua Prof. Vera Helena Trinta Pulcinelli, no Tutoya do Vale (14.162,90 m²), Rua Ray Wesley Herrick, no Jardim Embaré (8.865,44 m²), Av. Clemente Talarico no Jardim Embaré (2.671,08 m²), Rua Caetano Ferragini e Rua João Deriggi, no Parque Fehr (7.102,64m²), prolongamento da Av. Paulista até a Avenida Tancredo de Almeida Neves, no Jardim Paulista (3.562,57 m²), Avenida Paulista (2.160,00 m²) e Rua Alessandro Di Salvo, no Jardim Novo Horizonte (2.400,00 m²).

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Leonardo Lázaro, com a pavimentação dessas vias, importantes regiões da cidade estão sendo interligadas. “Nos próximos dias as obras começam na rua Giacomini Vaccari, no Jardim Santa Maria II, na via de acesso da rodovia Washington Luís no km 226 + 735 metros e no prolongamento da Rua do Parque, na Vila Nery. No total serão concluídos 7,75 Km de drenagem e pavimentação pelo Programa Nossa Rua”, confirma o secretário.

Leia Também