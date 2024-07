Prefeitura inicia ampliação do cemitério Nossa Senhora do Carmo

Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos iniciou na última quarta-feira (17/07), as obras de ampliação do Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo que ganhará mais 11.768 m², um custo de aproximadamente R$ 405 mil. Com a ampliação o Cemitério terá novas possibilidades de sepultamentos pelos próximos 3 a 4 anos. A ampliação vai adentrar a área chamada de garagem da Prefeitura.

A empresa de engenharia Brasil Rondon, vencedora da licitação, na modalidade pregão eletrônico, terá 90 dias para a construção do muro e demais serviços necessários para consolidação da ampliação do Cemitério Nossa Senhora do Carmo. Serão executadas obras de demolição do pavimento flexível no local de implantação do muro e passeio, com instalação de guias de concreto pré-moldado e sarjetas sobre a via existente na confluência com a rotatória da rua Anita Stella, além de construir um novo muro com fundação, revestimento, rufo e pintura e instalação de portões de aço.

São Carlos possui dois cemitérios públicos, o Santo Antônio de Pádua na Vila Prado e o Nossa Senhora do Carmo na região da Vila Marina. O Cemitério Santo Antônio de Pádua, há anos teve o esgotamento de espaço para novos sepultamentos. Somente quem tem túmulo adquirido ainda tem direito, não existem mais terrenos para serem comercializados.

Já o Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em meados de 2007, caminhava para o esgotamento de vagas para sepultamentos, então a administração da época contratou o projeto de ampliação do mesmo em três etapas. A primeira etapa já foi ampliada num total de 26.187 m², a segunda etapa de ampliação também já foi executada com 12.369 m², agora a atual administração pretende executar a terceira etapa de ampliação num total de 11.768 m².

O Cemitério Nossa Senhora do Carmo possui 25.000 sepulturas, 100 mil sepultados e o Cemitério Santo Antônio de Pádua possui 2.000 sepulturas, com 9 mil sepultados.

Leia Também