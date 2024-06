Prefeitura inaugura a praça “Professora Maria Anézia Baltazar de Oliveira” no Jardim De Cresci

SIGA O SCA NO

A área total da intervenção foi de 14.492,94 metros quadrados - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos entrega no próximo domingo (30/06), às 10h, aos moradores do Jardim De Cresci e bairros adjacentes, a Praça “Professora Maria Anézia Baltazar de Oliveira”, localizada na Rua Mário Gaspar, s/nº, um investimento total de R$ 584,3 mil, sendo R$ 286,5 mil de recursos de emenda parlamentar do ex-deputado Lobbe Neto.

As obras também contaram com emenda parlamentar de R$ 35 mil e denominou a praça de “Professora Maria Anézia Baltazar de Oliveira”.

O local recebeu nova iluminação, bancos, playground, paisagismo com plantio de grama e mais árvores, além de uma pista de caminhada com 2.432 metros quadrados. A área total da intervenção foi de 14.492,94 metros quadrados.

