Prefeitura implanta mão única de direção em ruas da Vila Alpes

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que, a partir da próxima segunda-feira (29/01), será implantada a circulação em mão única no trânsito de algumas vias do bairro Vila Alpes. A implantação de mão única será realizada nas seguintes ruas:

- Rua Pedro Bianchi passará a operar com sentido único de circulação do trânsito da Rua Dino Guelf para a Rua Dr. David Pedro Cassinelli;

- Rua Dr. David Pedro Cassinelli passará a operar com sentido único de circulação do trânsito da Rua Samuel Carvalho Chaves para a Rua Raimundo Corrêa;

- Rua Alfredo Petrilli passará a operar com sentido único de circulação do trânsito da Rua Raimundo Corrêa para a Rua Pedro Bianchi;

- Rua Moacir Geraldo Moruzzi passará a operar com sentido único de circulação do trânsito da Rua Raimundo Corrêa para a Rua Pedro Bianchi;

- Rua João Francisco passará a operar com sentido único de circulação do trânsito da Rua Pedro Bianchi para a Rua Raimundo Corrêa;

- Rua Dino Guelf passará a operar com sentido único de circulação do trânsito da Rua Raimundo Corrêa para a Rua Pedro Bianchi;

- Rua Salomão Assef passará a operar com sentido único de circulação do trânsito da Av. Getúlio Vargas para a Rua Raimundo Corrêa;

A ação visa aumentar a segurança do trânsito de veículos e pedestres, bem como a melhoria da organização dos movimentos veiculares como forma de otimizar a fluidez do trânsito, evitando congestionamentos e diminuindo o risco de acidentes.

A SMTT recomenda aos motoristas a atenção à

sinalização de trânsito e às mãos de direção para evitar acidentes.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também