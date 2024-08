Prefeitura finaliza pista de caminhada no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, está finalizando mais uma pista de caminhada no bairro Cidade Aracy.

Com 1,125 Km de extensão, 2 metros de largura, 45 postes de iluminação, instalados a cada 20 metros, além de lixeiras, a pista fica na avenida Marisete Terezinha Santiago, um investimento de R$ 406.251,71. O local também vai ganhar uma ciclovia, com pintura de faixas e tachões de sinalização.

O bairro já conta com outros espaços públicos voltados para a prática de atividades físicas como o parque linear "Alex da Silva -Teté", construído na avenida João Martins com a Regit Arab com 400 metros de comprimento, iluminação de LED, playground, ciclofaixa, academia ao ar livre, bancos e lixeiras.

Outras regiões da cidade também receberam novos parques, praças, pistas de caminhadas e academias ao ar livre, caso do Jardim De Cresci, local onde recentemente a Prefeitura entregou a Praça “Professora Maria Anézia Baltazar de Oliveira”, localizada na Rua Mário Gaspar, s/nº, no Jardim De Cresci. O local recebeu nova iluminação, bancos, playground, academia ao ar livre, paisagismo com plantio de grama e mais árvores, além de uma pista de caminhada com 2.432 metros quadrados. A área total da intervenção foi de 14.492,94 metros quadrados, investimento de R$ 584,3 mil. Os jardins Munique, Acapulco e Beatriz também ganharam pistas de caminhadas.

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Leonardo Lázaro, a prática de exercícios físicos regulares é fundamental para a saúde da população. “Por isso a Prefeitura oferece essa oportunidade em vários locais, seja nas pistas de caminhadas, nas praças com academias ao ar livre ou parques com espaços para atividades físicas”.

Na Vila Prado a Prefeitura está construindo o Parque da Estação, localizado ao do Piscinão da Travessa 8. A área pública poderá ser utilizada pela população para atividades esportivas. Com investimento de R$ 1,9 milhão, o Parque terá equipamentos de ginástica e pista de caminhada, ciclovia, playground e academia ao ar livre, 2 quadras de areia, espaço para food truck e um deck. O espaço integra a área total de 57 mil metros quadrados, incluindo o Piscinão. Por medida de segurança será realizada a instalação de um gradil em toda a extensão do piscinão.

