Prefeitura finaliza construção de praça no Cidade Aracy

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Obras Públicas, finalizou nesta terça-feira, 18, a construção de uma nova praça na rua Luiz Ollay, no Cidade Aracy, um investimento de R$ 333.564,90.

A praça que será denominada “Noel de Souza Pepê”, conta com academia ao ar livre (barra para alongamento, abdominal, puxador peitoral duplo, bicicleta com cadeira dupla, caminhada dupla, remada), playground, gira-gira, gangorra, bancos, iluminação, paisagismo e muitas árvores que proporcionam uma sombra agradável no local.

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Leonardo Lazaro, antes da construção da praça, algumas pessoas jogavam lixo no local, o que tornava a área pesada. “Agora temos um local público com academia ao ar livre, parquinho para as crianças, para os pais se exercitarem, piso intertravado e um belo paisagismo, revitalizando e valorizando a região. Solicitamos aos moradores para que nos ajudem a manter o local limpo e organizado”, solicitou o secretário.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas também está revitalizando as praças da região central da cidade como a dos Voluntários, da Estação da Praça Antônio Prado, defronte à Estação da Fepasa e a Praça Santa Cruz e já fez a reforma da Praça Paulino Carlos em frente à Catedral. Será feito, ainda, o paisagismo, em parceria com a Câmara Municipal, na Praça Coronel Salles. O objetivo é revitalizar a região central, trazer embelezamento, melhorando a autoestima dos moradores. A revitalização da região central também é importante para a economia da cidade.

“Na Praça Antônio Prado a ideia é fazer a desobstrução visual da própria Estação, vamos revitalizar os canteiros, bancos, trocar a iluminação, o local passará por uma transformação com o objetivo de buscar o projeto inicial de 1916”, destacou Leonardo Lazaro.

A praça Antônio Prado está dentro do perímetro histórico da cidade vinculado à Estação Ferroviária e a Fundação Pró-Memória.

