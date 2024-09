Prefeitura finaliza a reforma de mais seis unidades de saúde

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está finalizando a reforma de outras seis unidades de saúde, sendo três Unidades de Saúde da Família (USF’s), uma Unidade Básica de Saúde (UBS), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado e a Base do SAMU em Santa Eudóxia, totalizando investimento de R$ 2.884.889,73.

Para a reforma da USF do Jockey Clube/Guanabara estão sendo investidos R$ 478.437,52; para a USF CDHU foram necessários R$ 478.437,52 e para a reforma da USF Presidente Collor R$ 438.462,61. Já na reforma da UBS da Vila São José estão sendo aplicados R$ 688.000,00, além de R$ 263.161,30 na Base do SAMU em Santa Eudóxia e R$ 771.296,10 na reforma da UPA Vila Prado.

Na maioria das unidades reformadas está sendo viabilizada a troca de telhas para correção dos pontos de infiltração, troca e instalação de calhas, rufos e condutores, feita a remodelagem das salas, garantindo luminosidade e ventilação adequada à todos os ambientes, ampliação de salas de atendimento com construção de salas de acolhimento e consultório multiprofissional, pintura interna e externa, construção de rampa de acessibilidade, revisão e ampliação da rede lógica e de energia com troca do padrão de energia e toda a fiação, identidade visual interna e externa, informatização da unidade com totem de atendimento, troca de mobiliário e equipamentos de informática, instalação de equipamentos de ar condicionado, troca de do piso, quando necessário, instalação de telha isotérmicas e forro acartonado na recepção e corredores, além de melhorias na fachada da unidade dentro das normas de acessibilidade.

De acordo com Crislaine Mestre, diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA) da Secretaria Municipal de Saúde, nessas seis unidades as obras já estão sendo finalizadas e que, em breve, outras unidades entram em reforma. “Continuaremos reformando as unidades e com isso melhorando os atendimentos para os usuários e as condições de trabalho para os servidores da saúde municipal. Já reformamos mais de 14 unidades e inauguramos o Ambulatório Materno Infantil Intermediário “Suely Fernandes” e a Base Agentes de Endemias e Zoonoses, incluindo a UPA do Cidade Aracy”, relata a diretora.

Já foram reformadas a UBS Santa Felícia (R$ 1,6 milhão); UBS Cidade Aracy (R$ 623.687,57 mil); USF Aracy II (R$ 438.462,61), UBS Vila Isabel (R$ 954.127,54); UPA do Aracy (R$ 503.098,53); UBS Azulville (R$ 57.320,69); USF Antenor Garcia (R$ 424.645,62); UBS Vida Nova São Carlos (R$ 619.010,31); USF São Carlos VIII (R$ 239.494,62), UBS Botafogo (R$ 439.201,31), USF de Água Vermelha (R$ 435.129,82), USF São Rafael/Itamaraty (R$ 593.289,61), UBS Delta (R$ 258.213,30), além disso, foram inaugurados o Ambulatório Materno Infantil Intermediário “Suely Fernandes” (R$ 338.549,01) e a Base Agentes de Endemias e Zoonoses (R$ 100.975,62), totalizando um investimento de R$ 7,6 milhões.

