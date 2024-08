Prefeitura entrega reforma das Unidades de Saúde da Família do São Rafael e do Itamaraty

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos entrega nesta sexta-feira (09/08), às 15h, na avenida João de Lourenço, nº 40, a reforma das unidades de saúde da família (USF’s) do São Rafael e do Itamaraty, um investimento de R$ 575 mil.

As unidades de saúde dos bairros São Rafael e Itamaraty necessitavam de reforma estrutural nos imóveis para adequação dos atendimentos das duas equipes com ampliação de salas.

Foi realizada a troca de telhas para correção dos pontos de infiltração, troca e instalação de calhas, rufos e condutores, troca de portas, implantação de farmácia para dispensação de medicamentos, construção de recepção para as duas equipes, ampliação de salas de atendimento com construção de salas acolhimento e consultórios multiprofissionais, construção de salas de expurgo, esterilização, banheiros para os servidores e DML (Depósito de Material de Limpeza), pintura interna e externa (inclusive gradil), pavimentação parcial da área externa, revisão e ampliação da rede lógica e de energia, adequação da acessibilidade frontal da unidade com reforma da rampa de acesso, guarda corpo e gradil, reparo e instalação na Iluminação interna e externa, identidade visual interna e externa em ACM, informatização da unidade com totem de atendimento, troca de mobiliário e equipamentos de informática e instalação de equipamentos de ar condicionado.

As Unidades de Saúde da Família atendem entre 50 e 60 usuários do SUS por dia. Cada uma tem mais de 4 mil pessoas cadastradas de acordo com o território. A equipe de cada uma é composta por médico de saúde da família, dentista, enfermeiros, auxiliares e agentes comunitários de saúde. As consultas são sempre agendadas e os tratamentos acompanhados pela equipe multidisciplinar.

Também estão recebendo obras de melhorias a USF de Água Vermelha; USF Presidente Collor; USF Aracy II; UBS Parque Delta; UBS Vila São José; USF Jockey/Guanabara; USF CDHU e a UPA da Vila Prado, além do CAPS AD, a Base do SAMU em Santa Eudóxia e a Farmácia Viva.

Leia Também