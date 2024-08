Prefeitura entrega novo veículo ao DOIT

Veículo entregue ao DOIT - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio de Secretaria Municipal de Segurança Pública, entregou nesta quarta-feira (21/08), um veículo Fiat Toro 2024 para o Departamento de Operações de Inteligência e Tecnologia (DOIT).

O investimento foi de R$175.000,00 com recursos próprios do município. O veículo será destinado ao apoio na instalação e reparo das câmeras de monitoramento (vias públicas, em todos os prédios públicos, incluindo as 62 escolas). Hoje mais de 1.000 câmeras estão instaladas em locais públicos, sendo todas monitoradas pelo CCO (Centro de Controle Operacional) da Guarda Municipal.

Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, explica que a compra desse novo veículo se fez necessária pela crescente demanda e também pela condição do veículo utilizado anteriormente.

“Estamos entregando mais um veículo com investimento do município, desta vez para o Departamento de TI, que faz toda a implantação de tecnologia em segurança pública, esse veículo novo substitui um muito antigo que já foi da Defesa Civil. Esse novo transporte vai proporcionar mais agilidade no serviço e melhores condições de trabalho às equipes. Mais uma vez o prefeito Airton Garcia investe em segurança pública, demonstrando seu comprometimento com a população e expansão do sistema de monitoramento e desenvolvimento de novos projetos tecnológicos”, finaliza o secretário.

