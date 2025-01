Prefeitura disponibiliza equipes de limpeza aos finais de semana

Funcionário realiza limpeza -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Conservação e Qualidade Urbana, solicitou a Celebre, empresa contratada para a realização do serviço de capinação, roçagem e varrição de vias da cidade, para que realiza a limpeza também durante aos finais de semana.



A empresa é da capital paulista e foi contratada no final de dezembro de 2024, quando recebeu a ordem de serviço para início dos trabalhos, porém com os recessos do Natal e do ano novo as atividades ficaram paralisadas, sendo retomados com força total no início desse mês.



Durante a semana as equipes trabalharam na finalização do circuito das marginais, Parque do Bicão; Parque do Kartódromo; rua 7 de Setembro na região do Cantinho Fraterno; canteiro central da avenida Luciano Eduardo Felix, entorno da EE Prof. Antônio Adolfo Lobbe, entorno da UBS Vila Isabel, Praça da Catedral, rua Larga, Praça da Igreja Santo Antônio e Teatro de Arena, além de áreas no bairro Jockey Clube. Na semana anterior as equipes iniciaram o serviço no circuito das marginais, finalizaram no calçadão da General Osório, na Praça do Mercado Municipal e em toda a extensão das ruas Episcopal e 9 de julho, seguindo depois para as praças Coronel Salles e Praça da XV.



Neste sábado (18/01) e no domingo (19/01) as equipes estarão trabalhando nas seguintes áreas: Praça Santa Cruz, Praça dos Voluntários, Rua Episcopal, região do Instituto Tecnológico, finalização da Comendador Alfredo Maffei na região do Parque da Chaminé e varrição das ruas centrais. Para a realização dessa etapa foram convocados roçadores, ajudantes e varredores. O caminhão de coleta acompanha as equipes para recolhimento das bags com massa verde coletada. Também será realizada a raspagem de barro, limpeza de lixeiras e coleta de galhos.

