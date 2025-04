Abertas inscrições para cursos agrícolas na Casa do Trabalhador

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Sindicato Rural, informa que estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de Manutenção e Operação de Tratores Agrícolas e Operação e Manutenção de Roçadeira Lateral.

Os cursos têm como objetivo capacitar trabalhadores e pequenos produtores, oferecendo treinamento técnico para a correta operação e manutenção de equipamentos agrícolas, garantindo maior eficiência e segurança no trabalho.

As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de abril, no Departamento de Políticas de Emprego para a Juventude, localizado na Avenida São Carlos, nº 1839, na Casa do Trabalhador Antônio Cabeça Filho.

Os interessados em realizar o cadastro devem ser maiores de 18 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de endereço atualizado. Para o Curso de Manutenção e Operação de Tratores Agrícolas também é necessário CNH (categoria B ou superior) e para o Curso de Operação e Manutenção de Roçadeira Lateral ter cursado o ensino fundamental completo. As vagas serão limitadas e para mais informações basta entrar em contato pelos telefones (16) 3376-6561 ou (16) 3307-4860.

O Curso de Manutenção e Operação de Tratores Agrícolas que terá como conteúdo os tipos de sistemas hidráulicos; lastreamento e bitola do trator; classificações dos pneus agrícolas; regulagens dos sistemas de acoplamento; acoplamento do implemento ao trator; operação com o trator e normas regulamentadoras, será realizado de 22 a 26 de abril, das 8h às 17h, no Cemosar (Centro de Mostragem e Aprendizado Rural), localizado na Avenida do Produtor Rural, no Bela Vista São-Carlense, Km 01 da Estrada do Broa.

Já o Curso de Operação e Manutenção de Roçadeira Lateral terá como conteúdo identificação da roçadeira e seus tipos de normas de segurança (NR 6 e NR 31); equipamentos de proteção individual (EPIs); procedimentos de manutenção diária, semanal e mensal; preparo e abastecimento da roçadeira; ajuste e operação correta do equipamento; aplicação prática da roçada e carga horária de 16 horas. As aulas acontecerão nos dias 25 e 26 de abril, das 8h às 17h, também no Cemosar.

