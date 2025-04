Emprego em alta em São Carlos: fluência em outro idioma pode garantir vaga

Crédito: Divulgação

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e globalizado, dominar um segundo idioma deixou de ser um diferencial e se tornou um verdadeiro pré-requisito para quem deseja crescer profissionalmente e se destacar.

De acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), apenas no mês de fevereiro, o estado de São Paulo registrou 802.375 admissões e 664.794 demissões, com saldo positivo de mais de 137 mil vagas formais. Em um cenário de alta rotatividade e forte concorrência, pequenas vantagens fazem toda a diferença e a fluência em outro idioma pode ser o fator decisivo.

Em São Carlos, também houve saldo positivo: foram 4.489 admissões e 3.849 demissões, totalizando um saldo de 640 vagas formais no mês de fevereiro — mais uma prova de que o mercado segue aquecido, e se destacar é essencial.

Segundo uma pesquisa da Catho, profissionais com fluência em outro idioma podem ganhar até 70% a mais do que aqueles que não dominam uma segunda língua. Já o British Council aponta que menos de 1% dos brasileiros são fluentes em inglês, a língua mais requisitada no mercado.

Para o professor Thales Dias de Oliveira, aprender uma nova língua não é apenas uma conquista profissional — é uma transformação de vida. “A fluência te dá acesso a oportunidades que quem só fala uma língua não tem. É um diferencial que transforma vidas”, afirma.

