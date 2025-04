Sistema Integrado de Bibliotecas abre inscrições para curso gratuito de elaboração de projetos culturais

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação realizará, por meio do SIBiSC (Sistema Integrado de Bibliotecas do Município de São Carlos), a partir do dia 30 de abril de 2025, o curso "Elaboração de Projetos: Planejamento e Leis de Incentivo", voltado para artistas, produtores culturais e demais interessados em transformar suas ideias em projetos viáveis. O curso tem como objetivo oferecer conhecimentos essenciais sobre planejamento e inscrição em editais e leis de incentivo à cultura.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do link: https://forms.gle/kMVU2owRwbCy7qjH6.

A formação será dividida em quatro etapas, permitindo que os participantes escolham módulos específicos ou concluam todas as fases para um aprendizado mais abrangente. Os temas abordados incluem fundamentos básicos da elaboração de projetos, planejamento e critérios do edital do Programa de Ação Cultural (PROAC) na modalidade de editais, além da legislação, cotas de patrocínio e inscrição no PROAC ICMS. Também será abordado o funcionamento da Lei Rouanet, com orientações sobre planejamento, legislação e inscrição.

O conteúdo programático abrangerá desde os conceitos fundamentais até as exigências legais e os critérios adotados por comissões avaliadoras. Além disso, o curso incentivará a captação de recursos e patrocínios, ampliando as oportunidades de financiamento para projetos culturais e artísticos.

A capacitação terá início no dia 30 de abril de 2025, com encontros semanais às quartas-feiras, das 14h às 16h, no SIBiSC/CeFPE, Anexo I da Secretaria Municipal de Educação, localizado na Rua 13 de Maio, 1.930, no Centro de São Carlos. A carga horária total será de 60 horas.

O público-alvo inclui pessoas maiores de 18 anos, iniciantes ou atuantes em diversas áreas culturais, como teatro, música, dança, literatura, fotografia e economia criativa, que buscam conhecimento para viabilizar seus próprios projetos.

Essa formação representa uma oportunidade para aqueles que desejam transformar suas ideias em projetos realizáveis, contribuindo para o fortalecimento da cena artística e cultural da cidade.

