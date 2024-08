Prefeitura de São Carlos suspende pagamento de Bruno e Barretto após show com fogos de artifício

A Prefeitura Municipal de São Carlos anunciou a suspensão do pagamento do cachê da dupla sertaneja Bruno e Barreto após um incidente ocorrido durante o evento "TOP Três Tambores e TOP Ranch" no último sábado (10/08). A decisão foi tomada em virtude da queima de fogos de artifício no encerramento do show, que violou as leis municipais,estaduais e federais, além das condições estabelecidas no alvará para a realização do evento.

O cantor Barretto se manifestou através das redes sociais, onde publicou um vídeo alegando que tomou "calote" da Prefeitura Municipal.

Em nota oficial, a prefeitura informou que a suspensão do pagamento é uma medida cautelar para garantir que os danos causados pela queima de fogos indevida sejam reparados e que as multas previstas em lei sejam aplicadas. A responsabilidade pela infração foi atribuída exclusivamente à equipe da dupla sertaneja.

A queima de fogos de artifício em eventos como este é proibida por lei em São Carlos, visando garantir a segurança de animais e pessoas presentes no local.

veja nota na íntegra

NOTA PMSC – A Prefeitura de São Carlos esclarece que devido o incidente ocorrido no último sábado (10/08), no Centro Municipal de Atividades Equestres, durante o evento “TOP Três Tambores e TOP Ranch”, o CACHE DA DUPLA BRUNO E BARRETO FICARÁ SUSPENSO ATÉ QUE SEJA APURADO OS DANOS CAUSADOS E OS RESPONSÁVEIS ENVOLVIDOS, tendo em vista a queima de fogos com estampidos no encerramento do show, violando a Lei Municipal Nº 18059/2016, a Lei Estadual nº 17389/21, a Lei Federal nº 6881/2017 e o alvará emitido pela Prefeitura para a realização do evento, onde está clara a proibição de queima de fogos de artifício no local do evento"

A Prefeitura de São Carlos esclarece que a suspensão do cachê é necessária para eventuais abatimentos de danos causados pela queima de fogos indevida que foi realizada sob responsabilidade exclusiva da equipe da dupla sertaneja e eventuais multas.

