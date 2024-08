Prefeitura de São Carlos oficializa doação de terreno para construção do campus da Fatec

Secretário de Governo Lucas Leão e superintendente do Centro Paula Souza, professora Laura Laganá

A Prefeitura de São Carlos assinou na última quarta-feira (01/08), em São Paulo, a minuta oficializando a transferência de uma área de 33 mil metros quadrados para a Faculdade de Tecnologia (Fatec), local onde será construído o novo campus da instituição, um investimento de aproximadamente R$ 40 milhões.

Os secretários de Governo, Lucas Leão, de Relações Legislativas e Institucionais, Leonardo Orlando e a chefe de gabinete da Prefeitura, Laurie Lubek, representaram o prefeito Airton Garcia na cerimônia que contou com a presença de docentes da unidade, do diretor da Fatec, José Garbin e da superintendente do Centro Paula Souza, professora Laura Laganá.

Lucas Leão, secretário de Governo, falou dos esforços para tornar real a construção do campus da Fatec em São Carlos. “Este projeto envolveu esforços de muitos servidores, que, com dedicação e trabalho, tornaram real a construção da Fatec em São Carlos. Com isso, mais alunos terão a oportunidade de cursar o ensino superior gratuito, aumentando suas chances de ingresso no mercado de trabalho, abrindo horizontes e proporcionando um futuro mais promissor", destacou.

Já o diretor José Garbin anunciou a solicitação de abertura de dois novos cursos para a unidade de São Carlos, que já oferece Tecnologia em Recursos Humanos e Gestão Empresarial. “Com uma infraestrutura mais ampla, teremos condições de oferecer mais cursos para a população. Este momento é uma grande alegria para nossa equipe, que se dedicou muito para isso. Em breve, anunciaremos mais detalhes para toda a comunidade”, finalizou.